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Сильные морозы ударили в Петербурге и Ленобласти
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    Сильные морозы ударили в Петербурге и Ленобласти

    10:39  23 Ноября 2017
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    Сильные морозы ударили в Петербурге и Ленобласти
    Санкт-Петербург, 23 ноября. В Петербурге и Ленобласти ударили морозы. О резком похолодании сообщило региональное ГУ МЧС.

    Так, минувшей ночью температура в ряде районов области упала до минус 12 градусов. К счастью, синоптики обещают, что такие серьезные морозы продлятся всего несколько дней. Днем температура составит уже минус три градуса.

    В Петербурге похолодало до минус пяти градусов, но уже к полудню, по прогнозам специалистов, столбики термометров должны поползти вверх.

    В пятницу, 24 ноября, МЧС предупреждает о гололедице и мокром снеге. Из-за сложных погодных условий спасатели убедительно просят водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, отмечает «Политэксперт».
     

    Автор: Алексей Громов
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    #мчс #ленобласть #петербург #зима #морозы
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