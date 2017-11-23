Сильные морозы ударили в Петербурге и Ленобласти



Санкт-Петербург, 23 ноября. В Петербурге и Ленобласти ударили морозы. О резком похолодании сообщило региональное ГУ МЧС.

Так, минувшей ночью температура в ряде районов области упала до минус 12 градусов. К счастью, синоптики обещают, что такие серьезные морозы продлятся всего несколько дней. Днем температура составит уже минус три градуса.

В Петербурге похолодало до минус пяти градусов, но уже к полудню, по прогнозам специалистов, столбики термометров должны поползти вверх.

В пятницу, 24 ноября, МЧС предупреждает о гололедице и мокром снеге. Из-за сложных погодных условий спасатели убедительно просят водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, отмечает «Политэксперт».

