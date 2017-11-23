Мужчина сгорел в своей квартире под Петербургом

Санкт-Петербург, 23 ноября. Под Петербургом мужчина сгорел в своей квартире. Как стало известно, инцидент произошел в поселке Лисий нос.

Так, накануне в двухкомнатной квартире двухэтажного дома по Большому проспекту произошел пожар, в ходе тушения которого на месте был обнаружен труп мужчины 1956 года рождения.

Со слов соседей, хозяин квартиры злоупотреблял спиртным и нигде не работал. Вероятно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.