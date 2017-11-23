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Мужчина сгорел в своей квартире под Петербургом
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    Мужчина сгорел в своей квартире под Петербургом

    10:42  23 Ноября 2017
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    Мужчина сгорел в своей квартире под Петербургом

    Санкт-Петербург, 23 ноября. Под Петербургом мужчина сгорел в своей квартире. Как стало известно, инцидент произошел в поселке Лисий нос.

    Так, накануне в двухкомнатной квартире двухэтажного дома по Большому проспекту произошел пожар, в ходе тушения которого на месте был обнаружен труп мужчины 1956 года рождения. 

    Со слов соседей, хозяин квартиры злоупотреблял спиртным и нигде не работал. Вероятно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #пожар
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