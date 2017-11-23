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Житель Ленобласти две недели занимался сексом с 14-летней в заброшенном здании
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    Житель Ленобласти две недели занимался сексом с 14-летней в заброшенном здании

    10:29  23 Ноября 2017
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    Житель Ленобласти две недели занимался сексом с 14-летней в заброшенном здании

    Санкт-Петербург, 23 ноября. В Ленинградской области молодой мужчина две недели занимался сексом с 14-летней школьницей в заброшенном здании.

    Как стало известно ФАН, накануне в полицию обратилась женщина 1980 года рождения. По ее словам, в период с 1 по 15 сентября в городе Лодейное поле на территории заброшенного здания по улице Титова местный житель 1996 г. р.  совершал половые сношения с ее несовершеннолетней дочерью 2003 г. р., учащейся 8 класса.

    В настоящее время приняты меры к розыску данного гражданина.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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