Восьмиклассница получила травму после секса с несовершеннолетним под Петербургом

Санкт-Петербург, 23 ноября. Под Петербургом школьница получила травму после полового акта с несовершеннолетним.

Как стало известно ФАН, накануне утром в приемный покой самостоятельно обратилась 14-летняя ученица 8 класса школы. Врачи диагностировали у нее разрыв задней стенки влагалища. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. В удовлетворительном состоянии школьница была направлена на амбулаторное лечение.

Со слов самой пострадавшей, в минувший вторник около 23.30 в городе Ломоносов в квартире дома по улице Краснопрудной она совершила половое сношение со своим знакомым 2000 года рождения.