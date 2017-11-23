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Восьмиклассница получила травму после секса с несовершеннолетним под Петербургом
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    Восьмиклассница получила травму после секса с несовершеннолетним под Петербургом

    10:06  23 Ноября 2017
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    Восьмиклассница получила травму после секса с несовершеннолетним под Петербургом

    Санкт-Петербург, 23 ноября. Под Петербургом школьница получила травму после полового акта с несовершеннолетним.

    Как стало известно ФАН, накануне утром в приемный покой самостоятельно обратилась 14-летняя ученица 8 класса школы. Врачи диагностировали у нее разрыв задней стенки влагалища. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. В удовлетворительном состоянии школьница была направлена на амбулаторное лечение.

    Со слов самой пострадавшей, в минувший вторник около 23.30 в городе Ломоносов в квартире дома по улице Краснопрудной она совершила половое сношение со своим знакомым 2000 года рождения.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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