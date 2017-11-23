Три тысячи Дедов Морозов примут участие в массовом забеге в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. В преддверии Нового года в Северной столице состоится массовый забег Дедов Морозов. По имеющимся данным, веселое спортивное мероприятие запланировано на 23 декабря.

Сообщается, что предновогоднее мероприятие откроет главный Дед Мороз, который к 23 декабря приедет в Северную столицу из Великого Устюга.

Уточняется, что колонна пробежит по центральным улицам города на Неве и завершит забег на Дворцовой площади.

Суммарная дистанция забега составит порядка 2,5 тысячи метров, пишет «Ньюинформ».

Как отметили организаторы, принять участие в забеге смогут все желающие от 4 до 80 лет.

Напомним, что в прошлогоднем забеге в Петербурге приняли участие не менее 2,5 тысяч человек.