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Три тысячи Дедов Морозов примут участие в массовом забеге в Петербурге
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    Три тысячи Дедов Морозов примут участие в массовом забеге в Петербурге

    9:49  23 Ноября 2017
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    Три тысячи Дедов Морозов примут участие в массовом забеге в Петербурге

    Санкт-Петербург, 23 ноября. В преддверии Нового года в Северной столице состоится массовый забег Дедов Морозов. По имеющимся данным, веселое спортивное мероприятие запланировано на 23 декабря.

    Сообщается, что предновогоднее мероприятие откроет главный Дед Мороз, который к 23 декабря приедет в Северную столицу из Великого Устюга.

    Уточняется, что колонна пробежит по центральным улицам города на Неве и завершит забег на Дворцовой площади.

    Три тысячи Дедов Морозов примут участие в массовом забеге в Петербурге

    Суммарная дистанция забега составит порядка 2,5 тысячи метров, пишет «Ньюинформ».

    Как отметили организаторы, принять участие в забеге смогут все желающие от 4 до 80 лет.

    Напомним, что в прошлогоднем забеге в Петербурге приняли участие не менее 2,5 тысяч человек. 

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #дед мороз #новый год 2017 #забег
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