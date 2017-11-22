Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Только 16% украинцев готовы проголосовать за Порошенко на выборах — опрос 
Спорт
«Тосно» вынуждено продать Заболотного зимой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Тосно» вынуждено продать Заболотного зимой

    15:48  22 Ноября 2017
    41

    «Тосно» вынуждено продать Заболотного зимой

    Санкт-Петербург, 22 ноября. По информации Федерального агентства новостей, «Тосно» рассчитывает продать нападающего Антона Заболотного в зимнее трансферное окно.

    По словам источника, клуб из Ленинградской области испытывает определенные финансовые трудности и рассчитывает решить их с помощью продажи одного из своих лидеров, осенью получившего статус игрока сборной России.

    Отмечается, что тосненцы хотят выручить за 26-летнего воспитанника ЦСКА порядка 6 млн евро. Известно также, что интерес к Заболотному проявляет ряд клубов, однако в настоящий момент предметных разговоров на тему возможного трансфера не велось.

    В активе Заболотного 17 матчей в текущем сезоне, 4 гола и 2 результативные передачи.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #ленобласть #санкт-петербург #рфпл #тосно #заболотный
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть