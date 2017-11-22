«Тосно» вынуждено продать Заболотного зимой

Санкт-Петербург, 22 ноября. По информации Федерального агентства новостей, «Тосно» рассчитывает продать нападающего Антона Заболотного в зимнее трансферное окно.

По словам источника, клуб из Ленинградской области испытывает определенные финансовые трудности и рассчитывает решить их с помощью продажи одного из своих лидеров, осенью получившего статус игрока сборной России.

Отмечается, что тосненцы хотят выручить за 26-летнего воспитанника ЦСКА порядка 6 млн евро. Известно также, что интерес к Заболотному проявляет ряд клубов, однако в настоящий момент предметных разговоров на тему возможного трансфера не велось.

В активе Заболотного 17 матчей в текущем сезоне, 4 гола и 2 результативные передачи.