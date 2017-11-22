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Житель Ленобласти раздел догола и сфотографировал школьницу
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    Житель Ленобласти раздел догола и сфотографировал школьницу

    15:05  22 Ноября 2017
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    Житель Ленобласти раздел догола и сфотографировал школьницу

    Санкт-Петербург, 22 ноября. Жительница Ленобласти обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что некий мужчина раздел ее несовершеннолетнюю дочь и начал фотографировать, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

    Инцидент произошел 21 ноября в Луге.

    Следствием было установлено, что утром при выходе из собственной квартиры школьница увидела мужчину в маске, который втолкнул ее обратно в квартиру и, применяя насилие, раздел, а затем начал фотографировать. После того, как девочка оказала незнакомцу сопротивление, он скрылся с места происшествия, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

     

    Автор: Дима Оленин
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    #нападение #школьница
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