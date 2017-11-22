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Россия
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Общество
Закс Петербурга запретил продажу вейпов подросткам
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    Закс Петербурга запретил продажу вейпов подросткам

    14:15  22 Ноября 2017
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    Закс Петербурга запретил продажу вейпов подросткам

    Санкт-Петербурга, 22 ноября. Сегодня депутаты петербургского Законодательного собрания в третьем и окончательном чтении приняли законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним. Депутаты закса сошлись во мнении, что для подростков вейпы являются лишь шагом на пути к сигаретам и полноценной никотиновой зависимости.

    Депутаты сослались на данные иностранной статистики, которые говорят о том, что 25% людей, употребляющих вейпы, переходят вскоре к обычному курению, а каждый пятый любитель вейпа употребляет для получения никотина.

    Закс Петербурга запретил продажу вейпов подросткам

    Как отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», штраф за продажу вейпов и жидкостей составит для физических лиц до 5000 рублей, а для компаний — до 50 тысяч рублей. При этом за продажу жидкостей без никотина будут наказывать так же, как и за никотиносодержащие.

    Автор: Валентин Меликов
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