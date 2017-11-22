Закс Петербурга запретил продажу вейпов подросткам

Санкт-Петербурга, 22 ноября. Сегодня депутаты петербургского Законодательного собрания в третьем и окончательном чтении приняли законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним. Депутаты закса сошлись во мнении, что для подростков вейпы являются лишь шагом на пути к сигаретам и полноценной никотиновой зависимости.

Депутаты сослались на данные иностранной статистики, которые говорят о том, что 25% людей, употребляющих вейпы, переходят вскоре к обычному курению, а каждый пятый любитель вейпа употребляет для получения никотина.

Как отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», штраф за продажу вейпов и жидкостей составит для физических лиц до 5000 рублей, а для компаний — до 50 тысяч рублей. При этом за продажу жидкостей без никотина будут наказывать так же, как и за никотиносодержащие.