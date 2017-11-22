Копия знаменитой «мортиры-невидимки» появится в Кронштадте

Кронштадт, 22 ноября. Военнослужащие Западного военного округа в Кронштадте занимаются восстановлением площадки знаменитой мортирной батареи «Демидов» — заброшенного объекта культурного наследия. Там установят точную копию железнодорожной мортиры, которая воевала против гитлеровских захватчиков в Великую Отечественную войну.

В настоящее время военные готовят площадку, на которой будет установлена копия орудия. Там мортира будет установлена на рельсы протяженностью до 100 метров и сможет по ним передвигаться по площадке, демонстрируя работу артиллеристов-железнодорожников времен Великой Отечественной.

Как отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», в войну 180-мм орудие стало грозой для немцев — мощнейшая пушка перемещалась на своей железнодорожной платформе, постоянно меня свое местоположение и не давая накрыть себя ответными залпами. За это орудие, поражавшее противника на расстоянии до 40 км, прозвали «мортирой-невидимкой».