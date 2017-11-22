Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
ВКС РФ получат пять новых вертолетов «Ансат-У» до конца ноября
Общество
Копия знаменитой «мортиры-невидимки» появится в Кронштадте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Копия знаменитой «мортиры-невидимки» появится в Кронштадте

    13:54  22 Ноября 2017
    36

    Копия знаменитой «мортиры-невидимки» появится в Кронштадте

    Кронштадт, 22 ноября. Военнослужащие Западного военного округа в Кронштадте занимаются восстановлением площадки знаменитой мортирной батареи «Демидов» — заброшенного объекта культурного наследия. Там установят точную копию железнодорожной мортиры, которая воевала против гитлеровских захватчиков в Великую Отечественную войну.

    В настоящее время военные готовят площадку, на которой будет установлена копия орудия. Там мортира будет установлена на рельсы протяженностью до 100 метров и сможет по ним передвигаться по площадке, демонстрируя работу артиллеристов-железнодорожников времен Великой Отечественной.

    Как отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», в войну 180-мм орудие стало грозой для немцев — мощнейшая пушка перемещалась на своей железнодорожной платформе, постоянно меня свое местоположение и не давая накрыть себя ответными залпами. За это орудие, поражавшее противника на расстоянии до 40 км, прозвали «мортирой-невидимкой».

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть