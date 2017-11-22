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Происшествия
Протаранивший пять машин житель Новосибирска уснул после ДТП
Происшествия
Смертельное ДТП в Ленобласти: Mazda врезалась в грузовик на трассе «Скандинавия»
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    Смертельное ДТП в Ленобласти: Mazda врезалась в грузовик на трассе «Скандинавия»

    10:14  22 Ноября 2017
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    Смертельное ДТП в Ленобласти: Mazda врезалась в грузовик на трассе «Скандинавия»

    Санкт-Петербург, 22 ноября. Смертельная авария с участием легковушки и большегруза произошла в Выборгском районе Ленинградской области. Жертвой ДТП стал один человек.

    Иномарка Mazda и большегруз Iveco, двигавшиеся в попутном направлении, столкнулись около 17.40 на 191-м километре автодороги «Скандинавия». Водитель легковушки 1959 года рождения получил смертельные травмы, в результате которых скончался на месте. О состоянии второго участника аварии пока что ничего не известно.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает информационный портал «Ньюинформ».

    Напомним, ранее сообщалось, что протаранивший пять машин житель Новосибирска уснул после ДТП.

    Автор: Тимур Румянцев
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