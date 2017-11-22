Смертельное ДТП в Ленобласти: Mazda врезалась в грузовик на трассе «Скандинавия»

Санкт-Петербург, 22 ноября. Смертельная авария с участием легковушки и большегруза произошла в Выборгском районе Ленинградской области. Жертвой ДТП стал один человек.

Иномарка Mazda и большегруз Iveco, двигавшиеся в попутном направлении, столкнулись около 17.40 на 191-м километре автодороги «Скандинавия». Водитель легковушки 1959 года рождения получил смертельные травмы, в результате которых скончался на месте. О состоянии второго участника аварии пока что ничего не известно.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает информационный портал «Ньюинформ».

Напомним, ранее сообщалось, что протаранивший пять машин житель Новосибирска уснул после ДТП.