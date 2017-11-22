Молодой педофил изнасиловал семиклассницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. В Петербурге полиция разыскивает педофила, изнасиловавшего семиклассницу.

Как стало известно ФАН, накануне в полицию обратилась женщина 1961 года рождения. По ее словам, 20 ноября около 17.00 неизвестный познакомился с ее внучкой 2004 г. р. в ТРК «Жемчужина», расположенному на Петергофском шоссе. Злоумышленник привел девочку в квартиру своего брата, где накануне утром изнасиловал.

Личность педофила уже установлена — это Василий З. 1993 г. р., проживающий в Петербурге.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Как сообщало агентство URA.RU, в Зауралье 42-летний челябинец предстанет перед судом за преступление 17-летней давности. 30 апреля 2000 года в Шадринске мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки.