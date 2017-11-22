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Молодой педофил изнасиловал семиклассницу в Петербурге
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    Молодой педофил изнасиловал семиклассницу в Петербурге

    9:27  22 Ноября 2017
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    Молодой педофил изнасиловал семиклассницу в Петербурге

    Санкт-Петербург, 22 ноября. В Петербурге полиция разыскивает педофила, изнасиловавшего семиклассницу.

    Как стало известно ФАН, накануне в полицию обратилась женщина 1961 года рождения. По ее словам, 20 ноября около 17.00 неизвестный познакомился с ее внучкой 2004 г. р. в ТРК «Жемчужина», расположенному на Петергофском шоссе. Злоумышленник привел девочку в квартиру своего брата, где накануне утром изнасиловал.

    Личность педофила уже установлена — это Василий З. 1993 г. р., проживающий в Петербурге.

    По факту преступления возбуждено уголовное дело, приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

    Как сообщало агентство URA.RU, в Зауралье 42-летний челябинец предстанет перед судом за преступление 17-летней давности. 30 апреля 2000 года в Шадринске мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #изнасилование #педофил
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