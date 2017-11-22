Неизвестный в маске изнасиловал 15-летнюю школьницу в Ленобласти

Санкт-Петербург, 22 ноября. В Ленинградской области неизвестный в маске ворвался в дом и изнасиловал 15-летнюю школьницу.

По информации Федерального агентства новостей, в прошедший вторник в 12.30 в полицию обратилась жительница Ленинградской области 1981 года рождения, официантка пансионата «Зеленый Бор», с заявлением о том, что 21 ноября около 08.30 неизвестный злоумышленник в маске ворвался в дом и совершил в отношении ее дочери 2002 года рождения насильственные действия сексуального характера.

Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого.