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Неизвестный в маске изнасиловал 15-летнюю школьницу в Ленобласти
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    Неизвестный в маске изнасиловал 15-летнюю школьницу в Ленобласти

    9:09  22 Ноября 2017
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    Неизвестный в маске изнасиловал 15-летнюю школьницу в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 22 ноября. В Ленинградской области неизвестный в маске ворвался в дом и изнасиловал 15-летнюю школьницу.

    По информации Федерального агентства новостей, в прошедший вторник в 12.30 в полицию обратилась жительница Ленинградской области 1981 года рождения, официантка пансионата «Зеленый Бор», с заявлением о том, что 21 ноября около 08.30 неизвестный злоумышленник в маске ворвался в дом и совершил в отношении ее дочери 2002 года рождения насильственные действия сексуального характера. 

    Неизвестный в маске изнасиловал 15-летнюю школьницу в Ленобласти

    Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

    Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #петербург #изнасилование #полиция #школьница
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