Неизвестные задушили пенсионерку в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 22 ноября. Труп пожилой жительницы Петербурга обнаружили в собственной квартире в минувший вторник.

По информации Федерального агентства новостей, 21 ноября в 07.30 в своей квартире дома, расположенного по улице Варшавской, с признаками удушения обнаружен труп пенсионерки 1924 года рождения.

Отмечается, что камеры наблюдения на доме отсутствуют.

В настоящее время возбуждено уголовное.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Новокузнецка задушил пожилую женщину, которая просила о помощи.