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Неизвестные задушили пенсионерку в петербургской квартире
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    Неизвестные задушили пенсионерку в петербургской квартире

    8:51  22 Ноября 2017
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    Неизвестные задушили пенсионерку в петербургской квартире

    Санкт-Петербург, 22 ноября. Труп пожилой жительницы Петербурга обнаружили в собственной квартире в минувший вторник. 

    По информации Федерального агентства новостей, 21 ноября в 07.30 в своей квартире дома, расположенного по улице Варшавской, с признаками удушения обнаружен труп пенсионерки 1924 года рождения. 

    Отмечается, что камеры наблюдения на доме отсутствуют. 

    В настоящее время возбуждено уголовное.

    Неизвестные задушили пенсионерку в петербургской квартире

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали произошедшего. 

    Ранее сообщалось, что житель Новокузнецка задушил пожилую женщину, которая просила о помощи. 

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #труп #полиция #пенсионерка
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