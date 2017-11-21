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Иномарка сбила женщину с двухлетним ребенком в Санкт-Петербурге
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    Иномарка сбила женщину с двухлетним ребенком в Санкт-Петербурге

    23:59  21 Ноября 2017
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    Иномарка сбила женщину с двухлетним ребенком в Санкт-Петербурге

    Санкт-Петербург, 22 ноября. Дорогая иномарка в Санкт-Петербурге на большой скорости сбила женщину с ребенком, которые переходили улицу по пешеходному переходу. По данным МВД, виновником аварии является водитель автомобиля.

    29-летний водитель Infinity сбил 30-лентнюю женщину с двухлетним ребенком, когда те переходила улицу по пешеходному переходу. Как сообщается, инцидент произошел в 18:35 в Петроградском районе на пересечении улиц Большой Пушкарской и Ленина. Такие данные приводит региональное управление МВД.

    По словам очевидцев, водитель не успел затормозить перед пешеходным переходом. В итоге, пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами. Сейчас сотрудники ГИБДД ведут проверку по факту случившегося.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #дтп #санкт-петербург #иномарка #пешеходы
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