Иномарка сбила женщину с двухлетним ребенком в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Дорогая иномарка в Санкт-Петербурге на большой скорости сбила женщину с ребенком, которые переходили улицу по пешеходному переходу. По данным МВД, виновником аварии является водитель автомобиля.

29-летний водитель Infinity сбил 30-лентнюю женщину с двухлетним ребенком, когда те переходила улицу по пешеходному переходу. Как сообщается, инцидент произошел в 18:35 в Петроградском районе на пересечении улиц Большой Пушкарской и Ленина. Такие данные приводит региональное управление МВД.

По словам очевидцев, водитель не успел затормозить перед пешеходным переходом. В итоге, пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами. Сейчас сотрудники ГИБДД ведут проверку по факту случившегося.