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«Зенит» утвердит нового спортивного директора в декабре
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    «Зенит» утвердит нового спортивного директора в декабре

    17:11  21 Ноября 2017
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    «Зенит» утвердит нового спортивного директора в декабре

    Санкт-Петербург, 21 ноября. Руководство петербургского ФК «Зенит» планирует определиться с кандидатурой нового спортивного директора клуба в начале декабря. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Отмечается, что в настоящий момент среди претендентов на пост значится ряд сотрудников клуба, включая координатора юношеских команд Александра Кержакова, заместителя спортивного директора Оресте Чинквини и главу селекционного отдела Александра Бокия.

    «Зенит» утвердит нового спортивного директора в декабре

    Помимо них рассматриваются варианты как с приглашением зарубежного специалиста по рекомендации тренера клуба Роберто Манчини, так и россиянина — среди них чаще всего обсуждаются фамилии Виктора Панченко и Алексея Зинина. Последний, однако, пару недель назад в разговоре с Федеральным агентством новостей исключил возможность прихода в «Зенит».

    Напомним, должность спортивного директора стала вакантной после трагической гибели Константина Сарсании.

    Автор: Алексей Громов
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    #зенит #назначение #спортивный директор
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