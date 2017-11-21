«Зенит» утвердит нового спортивного директора в декабре

Санкт-Петербург, 21 ноября. Руководство петербургского ФК «Зенит» планирует определиться с кандидатурой нового спортивного директора клуба в начале декабря. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в настоящий момент среди претендентов на пост значится ряд сотрудников клуба, включая координатора юношеских команд Александра Кержакова, заместителя спортивного директора Оресте Чинквини и главу селекционного отдела Александра Бокия.

Помимо них рассматриваются варианты как с приглашением зарубежного специалиста по рекомендации тренера клуба Роберто Манчини, так и россиянина — среди них чаще всего обсуждаются фамилии Виктора Панченко и Алексея Зинина. Последний, однако, пару недель назад в разговоре с Федеральным агентством новостей исключил возможность прихода в «Зенит».

Напомним, должность спортивного директора стала вакантной после трагической гибели Константина Сарсании.