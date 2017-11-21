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Юных гимнасток заставили мыть грязный туалет в спортшколе Петербурга
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    Юных гимнасток заставили мыть грязный туалет в спортшколе Петербурга

    12:24  21 Ноября 2017  /обновлено: 12:25  21 Ноября 2017
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    Юных гимнасток заставили мыть грязный туалет в спортшколе Петербурга

    Санкт-Петербург, 21 ноября. В одной из спортивных школ Петербурга 10-летних гимнасток заставили мыть грязный туалет вместо тренировки. Об этом в своем блоге рассказала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

    За помощью к Агапитовой обратились родители спортсменок. По их словам, заведующая отделением художественной гимнастики, обнаружив в спортивной школе запачканный испражнениями туалет, обвинила в неаккуратности своих подопечных, несмотря на то, что они свою вину отрицали, сняла девочек с тренировки и отправила всю команду убирать уборную.

    При этом отмывать туалет учениц заставили практически голыми руками, выдав для этого только туалетную бумагу. В процессе уборки одна из гимнасток заразилась кишечной инфекцией и не смогла впоследствии принять участие в соревнованиях.

    По факту инцидента будут проведены проверки.

    Автор: Алексей Громов
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    #спортшкола #права ребенка
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