Юных гимнасток заставили мыть грязный туалет в спортшколе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 ноября. В одной из спортивных школ Петербурга 10-летних гимнасток заставили мыть грязный туалет вместо тренировки. Об этом в своем блоге рассказала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

За помощью к Агапитовой обратились родители спортсменок. По их словам, заведующая отделением художественной гимнастики, обнаружив в спортивной школе запачканный испражнениями туалет, обвинила в неаккуратности своих подопечных, несмотря на то, что они свою вину отрицали, сняла девочек с тренировки и отправила всю команду убирать уборную.

При этом отмывать туалет учениц заставили практически голыми руками, выдав для этого только туалетную бумагу. В процессе уборки одна из гимнасток заразилась кишечной инфекцией и не смогла впоследствии принять участие в соревнованиях.

По факту инцидента будут проведены проверки.