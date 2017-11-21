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Внедорожник с водителем ушел под землю из-за прорыва трубы в Петербурге
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    Внедорожник с водителем ушел под землю из-за прорыва трубы в Петербурге

    11:05  21 Ноября 2017
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    Внедорожник с водителем ушел под землю из-за прорыва трубы в Петербурге

    Санкт-Петербург, 21 ноября. Машина провалилась под асфальт в Адмиралтейском районе Петербурга.

    Инцидент произошел у дома № 13 по Подъездному переулку, где прорвало трубу с горячей водой, и в результате образовалось значительное размытие асфальта. Внедорожник, не вовремя оказавшийся в переулке, стремительно провалился под землю. Как сообщили очевидцы происшествия в группе ВКонтакте, посвященной чрезвычайным ситуациям на дорогах Петербурга, водитель едва успел покинуть транспортное средство — ему помогли прохожие. В результате инцидента мужчина обварил ноги кипятком, отмечает «Комсомольская правда в Петербурге».  

    Внедорожник с водителем ушел под землю из-за прорыва трубы в Петербурге

    Как отметили местные жители, комментирующие ЧП в соцсетях, в этом месте коммунальные службы не так давно меняли трубу — по-видимому, она-то и дала течь. 

    Внедорожник уже извлечен из-под земли, а вот ликвидировать последствия прорыва коммуникаций еще предстоит специалистам, сообщает «Телеканал 360»

     

    Автор: Федор Веснин
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    #петербург #машина #асфальт #кипяток
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