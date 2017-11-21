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Электричка насмерть сбила пожилую пенсионерку в Пушкине
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    Электричка насмерть сбила пожилую пенсионерку в Пушкине

    11:04  21 Ноября 2017
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    Электричка насмерть сбила пожилую пенсионерку в Пушкине

    Санкт-Петербург, 21 ноября. Ранним утром 21 ноября в Пушкине под колесами электрички погибла 81-летняя пенсионерка. Женщина переходила дорогу на красный свет, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

    Электричка, следующая из Петербурга в Рогавку, на полном ходу сбила 81-летнюю женщину. Пожилая дама переходила дорогу на красный свет, когда ее заметил машинист поезд. Он подал сигнал и примени экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

    Пенсионерка скончалась от травм на месте. Правоохранительные органы расследуют инцидент. В ведомстве отметили, что причиной травмирования граждан на железной дороге является несоблюдение правил безопасности, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #пушкин
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