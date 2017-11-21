«Горэлектротранс» выплатил потерявшей отца в ДТП петербурженке миллион рублей

Санкт-Петербург, 21 ноября. Судебные приставы взыскали с транспортной фирмы денежную компенсацию за причинение морального вреда. В результате аварии погиб отец заявительницы, затем из жизни ушла ее мать.

Сотрудники ведомства взыскали 1 миллион рублей компенсации морального вреда в пользу жительницы Северной столицы.

По имеющимся данным, исполнительное производство против транспортной компании возбудили в Московском районном отделе Управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

По решению суда «Горэлектротранс» обязан был выплатить один миллион рублей морального вреда в пользу жительницы Северной столицы, поскольку ее отца не пропустил на дороге водитель трамвая. В результате инцидента мужчина погиб. Пережить внезапную смерть мужчины не смогла его супруга — мать заявительницы, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Трагедия случилась в начале текущего года.

В итоге судебный пристав постановил запретить регистрационные действия в отношении легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, которые принадлежат должнику.

Как стало известно, указанную сумму списали с денежного счета компании в обязательном порядке.