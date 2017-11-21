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Общество
«Горэлектротранс» выплатил потерявшей отца в ДТП петербурженке миллион рублей
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    «Горэлектротранс» выплатил потерявшей отца в ДТП петербурженке миллион рублей

    10:48  21 Ноября 2017
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    «Горэлектротранс» выплатил потерявшей отца в ДТП петербурженке миллион рублей

    Санкт-Петербург, 21 ноября. Судебные приставы взыскали с транспортной фирмы денежную компенсацию за причинение морального вреда. В результате аварии погиб отец заявительницы, затем из жизни ушла ее мать.  

    Сотрудники ведомства взыскали 1 миллион рублей компенсации морального вреда в пользу жительницы Северной столицы.

    По имеющимся данным, исполнительное производство против транспортной компании возбудили в Московском районном отделе Управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

    «Горэлектротранс» выплатил потерявшей отца в ДТП петербурженке миллион рублей

    По решению суда «Горэлектротранс» обязан был выплатить один миллион рублей морального вреда в пользу жительницы Северной столицы, поскольку ее отца не пропустил на дороге водитель трамвая. В результате инцидента мужчина погиб. Пережить внезапную смерть мужчины не смогла его супруга — мать заявительницы, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Трагедия случилась в начале текущего года. 

    «Горэлектротранс» выплатил потерявшей отца в ДТП петербурженке миллион рублей

    В итоге судебный пристав постановил запретить регистрационные действия в отношении легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, которые принадлежат должнику.

    Как стало известно, указанную сумму списали с денежного счета компании в обязательном порядке.

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #приставы #долг #горэлектротранс
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