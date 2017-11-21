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Общество
Движение по нескольким улицам в Петербурге ограничат из-за ремонтных работ
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    Движение по нескольким улицам в Петербурге ограничат из-за ремонтных работ

    10:19  21 Ноября 2017
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    Движение по нескольким улицам в Петербурге ограничат из-за ремонтных работ

    Санкт-Петербург, 21 ноября. Из-за дорожного ремонта со вторника движение на ряде улиц в Петербурге будет ограничено.

    С 21 по 22 ноября будет закрыто движение по Крестовскому проспекту в створе Петроградской улицы, на перекрестке проспекта Динамо, Морского проспекта и Вязовой улицы проезд автотранспорта будет ограничен с 21 по 25 ноября, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции.

    Также из-за ремонта дорожного покрытия с 21 ноября по 3 декабря движение будет затруднено на перекрестке проспекта Энгельса и Рашетовой улицы. С 00.00 до 8.00 движение по Рашетовой улице у проспекта Энгельса будет закрыто.

    Напомним, также в настоящее время и до 24 ноября ограничено движение по Тульской улице у Большеохтинского моста и по улице Бонч-Бруевича (от Тульской до Смольного проспекта).

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #транспорт #ремонт дорог
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