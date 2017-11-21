Синоптики предупредили петербуржцев о тумане, мокром снеге и гололедице

Санкт-Петербург, 21 ноября. Во вторник погода не обрадует жителей Петербурга — город ожидают туманы, мокрый снег и гололедица. Погодные условия будут сложными как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Особенно сложными для передвижения будут утренние часы, когда температура в городе будет колебаться на границе точки замерзания воды. К середине дня станет чуть теплее — до 2 градусов тепла — однако при этом в отдельных районах города могут пройти осадки.

В городе дует несильный восточный ветер скоростью 1 - 6 метра в секунду, атмосферное давление немного повысится.

В дальнейшем атмосферное давление продолжит повышаться — уже послезавтра оно достигнет своего максимума и в четверг утром облака над городом практически рассеются. При этом будет продолжаться похолодание — до минус 3 градусов в ночь на четверг.

Уже в субботу в город вернется теплая погода — воздух может прогреться до 6 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.