Петербургский автопром с начала года вырос на 25%

Санкт-Петербург, 21 ноября. Автозаводы Петербурга за 10 месяцев 2017 года увеличили производство автомобилей на 23,9% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

С начала года петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota произвели 284 700 автомобилей, говорится в материалах Петростата. В последний месяц периода темпы роста замедлились: в октябре автопром вырос на 19% по сравнению с ростом на 25% в первые три квартала 2017 года.

Три автопроизводителя собирают в Петербурге девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что cборочное производство узбекского производителя «Узавтосаноат» может быть открыто в Петербурге.