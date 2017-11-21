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Экономика
Петербургский автопром с начала года вырос на 25%
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    Петербургский автопром с начала года вырос на 25%

    8:53  21 Ноября 2017
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    Петербургский автопром с начала года вырос на 25%

    Санкт-Петербург, 21 ноября. Автозаводы Петербурга за 10 месяцев 2017 года увеличили производство автомобилей на 23,9% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

    С начала года петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota произвели 284 700 автомобилей, говорится в материалах Петростата. В последний месяц периода темпы роста замедлились: в октябре автопром вырос на 19% по сравнению с ростом на 25% в первые три квартала 2017 года.

    Три автопроизводителя собирают в Петербурге девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что cборочное производство узбекского производителя «Узавтосаноат» может быть открыто в Петербурге.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #петербург #авто #статистика
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