Медвежонок Снежинка переберется из Якутии в Петербург к своей бабушке

Санкт-Петербург, 20 ноября. В Ленинградском зоопарке ожидают пополнение: из Якутии сюда приедет белый медвежонок по кличке Снежинка, сообщает пресс-служба комитета по культуре Петербурга.

В 2013 году из Ленинградского зоопарка в Якутию привезли медвежонка по кличке Ломоносов. В якутском зоопарке «Орто Дойду» он составил компанию медведице Колымане. Представители зоопарков договорились тогда, что если у пары родится девочка, ее передадут в Ленинградский зоопарк.

В прошлом году у Ломоносова и Колыманы родилась самочка Хаарчаана (Снежинка).

«6 декабря в рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге состоится торжественная передача белого медвежонка из Республиканского зоопарка «Орто-Дойду» (Якутия) Ленинградскому зоопарку», — говорится в сообщении комитета.

Снежинка будет жить с медведицей-бабушкой Усладой. Отметим, что в минувшее воскресенье Услада отметила юбилей — ей исполнилось 30 лет. Как сообщала «Газета.ру», сотрудники зоопарка в этот день вручили ей вкусный сюрприз – ледяной торт с рыбой и овощами.