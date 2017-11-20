Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
В Крыму оценили призыв украинского депутата ослабить Россию
Общество
Медвежонок Снежинка переберется из Якутии в Петербург к своей бабушке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медвежонок Снежинка переберется из Якутии в Петербург к своей бабушке

    22:46  20 Ноября 2017
    98

    Медвежонок Снежинка переберется из Якутии в Петербург к своей бабушке

    Санкт-Петербург, 20 ноября. В Ленинградском зоопарке ожидают пополнение: из Якутии сюда приедет белый медвежонок  по кличке Снежинка, сообщает пресс-служба комитета по культуре Петербурга.

    В 2013 году из Ленинградского зоопарка в Якутию привезли медвежонка по кличке Ломоносов. В якутском зоопарке «Орто Дойду» он составил компанию медведице Колымане. Представители зоопарков договорились тогда, что если у пары родится девочка, ее передадут в Ленинградский зоопарк. 

    В прошлом году у Ломоносова и Колыманы родилась самочка Хаарчаана (Снежинка). 

    «6 декабря в рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге состоится торжественная передача белого медвежонка из Республиканского зоопарка «Орто-Дойду» (Якутия) Ленинградскому зоопарку», — говорится в сообщении комитета.

    Снежинка будет жить с медведицей-бабушкой Усладой. Отметим, что в минувшее воскресенье Услада отметила юбилей — ей исполнилось 30 лет. Как сообщала «Газета.ру», сотрудники зоопарка в этот день вручили ей вкусный сюрприз – ледяной торт с рыбой и овощами.

    Медвежонок Снежинка переберется из Якутии в Петербург к своей бабушке

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #медведь #животные #ленинградскийзоопарк
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть