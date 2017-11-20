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Электропоезда «Ласточка» из Петербурга в Ораниенбаум пустят 1 декабря
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    Электропоезда «Ласточка» из Петербурга в Ораниенбаум пустят 1 декабря

    18:11  20 Ноября 2017
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    Электропоезда «Ласточка» из Петербурга в Ораниенбаум пустят 1 декабря

    Санкт-Петербург, 20 ноября. Скоростные электропоезда «Ласточка» начнут курсировать на участке Петербург — Балтийский — Ораниенбаум уже с 1 декабря 2017 года. Об этом сообщили в понедельник представители Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

    «В целях повышения качества обслуживания пассажиров с 1 декабря 2017 года для ряда поездов на участке Санкт-Петербург  — Балтийский – Ораниенбаум будет произведена замена подвижного состава на электропоезда «Ласточка», — указано в заявлении.

    Абонементные билеты для поездок по данному маршруту, оформленные до 1 декабря, будут действительны и для проезда в новых электропоездах. Непосредственно разовые билеты, оформленные до 30 ноября, будут действительны до 10 декабря.

    Напомним, ранее представители Московского центрального кольца (МЦК) сообщили о том, что 9 ноября электропоезда «Ласточка» перевезли рекордное количество пассажиров.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #ласточка
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