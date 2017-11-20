Электропоезда «Ласточка» из Петербурга в Ораниенбаум пустят 1 декабря

Санкт-Петербург, 20 ноября. Скоростные электропоезда «Ласточка» начнут курсировать на участке Петербург — Балтийский — Ораниенбаум уже с 1 декабря 2017 года. Об этом сообщили в понедельник представители Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

«В целях повышения качества обслуживания пассажиров с 1 декабря 2017 года для ряда поездов на участке Санкт-Петербург — Балтийский – Ораниенбаум будет произведена замена подвижного состава на электропоезда «Ласточка», — указано в заявлении.

Абонементные билеты для поездок по данному маршруту, оформленные до 1 декабря, будут действительны и для проезда в новых электропоездах. Непосредственно разовые билеты, оформленные до 30 ноября, будут действительны до 10 декабря.

Напомним, ранее представители Московского центрального кольца (МЦК) сообщили о том, что 9 ноября электропоезда «Ласточка» перевезли рекордное количество пассажиров.