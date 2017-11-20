Изъятые у контрабандистов ценные иконы передали Духовной академии в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 ноября. Четырнадцать икон, которые пытались контрабандой вывезти из России и были изъяты сотрудниками УФСБ России по Петербургу и Ленобласти, переданы в Духовную Академию Санкт-Петербургской епархии.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, предварительная экспертиза, сделанная сотрудниками Русского музея, подтвердила, что иконы относятся ко второй половине 18-го века и имеют культурную ценность. По словам оперативников, большинство экспонатов было похищено из церковных храмов и до последнего времени находилось в частной коллекции. Ее владелец собирался незаконно вывезти ценности за рубеж.

После церемонии передачи все иконы будут отправлены на реставрационные и оценочные работы. Только после этого станет возможным определить их авторство. Любопытно, что сегодняшняя церемония совпала с днем рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

За последний год это уже вторая подобная церемония. В прошлом году сотрудники регионального управления ФСБ уже передали в собственность Духовной Академии 64 иконы, изъятые в ходе оперативных мероприятий.