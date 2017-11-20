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Происшествия
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Общество
«СПб Реновация» выплатила дольщице 315 тысяч рублей за моральный ущерб
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    «СПб Реновация» выплатила дольщице 315 тысяч рублей за моральный ущерб

    13:29  20 Ноября 2017
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    «СПб Реновация» выплатила дольщице 315 тысяч рублей за моральный ущерб

    Санкт-Петербург, 20 ноября. Застройщик ООО «СПб Реновация» выплатит компенсацию в размере 315 тысяч рублей дольщице. Соответствующее решение принял суд. Необходимую сумму с банковского счета застройщика списали в принудительном порядке.

    В данный момент приставы Дзержинского отдела Центрального района проверяют еще три заявления о взыскании 400 тысяч рублей задолженности.

    Напомним, что с 2016 по 2017 годы в суд обратилось еще 37 дольщиков компании «СПб Реновация». За это время с компании удалось взыскать около 10 млн рублей, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #застройщик
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