«СПб Реновация» выплатила дольщице 315 тысяч рублей за моральный ущерб

Санкт-Петербург, 20 ноября. Застройщик ООО «СПб Реновация» выплатит компенсацию в размере 315 тысяч рублей дольщице. Соответствующее решение принял суд. Необходимую сумму с банковского счета застройщика списали в принудительном порядке.

В данный момент приставы Дзержинского отдела Центрального района проверяют еще три заявления о взыскании 400 тысяч рублей задолженности.

Напомним, что с 2016 по 2017 годы в суд обратилось еще 37 дольщиков компании «СПб Реновация». За это время с компании удалось взыскать около 10 млн рублей, передает «Комсомольская правда в Петербурге».