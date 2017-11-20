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Около 30 тысяч человек за полдня эвакуировали в Петербурге из-за угроз о взрывах
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    Около 30 тысяч человек за полдня эвакуировали в Петербурге из-за угроз о взрывах

    11:52  20 Ноября 2017
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    Около 30 тысяч человек за полдня эвакуировали в Петербурге из-за угроз о взрывах

    Санкт-Петербург, 20 ноября. Почти 30 тысяч человек были эвакуированы в Петербурге 17 ноября из-за многочисленных звонков с угрозами взрывов, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

    По данным петербургской полиции, 17 ноября были эвакуированы 29835 человек. С 9 часов утра до 15 часов дня в правоохранительные органы города поступали звонки о минировании в самых разных районах города. Всего поступило около 70 сообщений о «взрывчатке» в зданиях госорганов, торговых центрах, гостиницах, образовательных центрах, вокзалах и на многих других объектах города.

    Около 30 тысяч человек за полдня эвакуировали в Петербурге из-за угроз о взрывах

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, было получено более 60 ложных звонков с сообщениями о взрывных устройствах, заложенных по пути следования кортежа президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге 17 ноября. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #минирование #эвакуация #звонки
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