Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Вандалы второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в Киеве
Происшествия
Изнасиловавший школьницу педофил пойман в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Изнасиловавший школьницу педофил пойман в Петербурге

    10:25  20 Ноября 2017
    135

    Изнасиловавший школьницу педофил пойман в Петербурге

    Санкт-Петербург, 20 ноября. Безработного педофила задержали в Петербурге за сексуальное насилие над 13-летней девочкой. Преступника поймали в Невском районе города.

    Как стало известно ФАН, с заявлением о сексуальном насилии над школьницей ее мать обратилась 17 ноября.  По ее словам, в неустановленный период , но не позднее 14 ноября, злоумышленник, находясь в гостях у семьи,совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.  

    17 ноября по подозрению в совершенном преступлении был задержан 63-летний местный житель. Его изобличили в том, что в квартире одного из домов на проспекте Пятилеток он совершил насильственные действия в отношении девочки.    

    По данному факту было возбуждено уголовное дело  СО ГСУ СК РФ по СПб возбуждено уголовное дело.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #педофил #школьница
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        10:43   20 Ноября 2017
        136
        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        9:51   20 Ноября 2017
        752
        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        8:55   20 Ноября 2017
        273
        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        2:22   20 Ноября 2017
        814