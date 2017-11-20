Изнасиловавший школьницу педофил пойман в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 ноября. Безработного педофила задержали в Петербурге за сексуальное насилие над 13-летней девочкой. Преступника поймали в Невском районе города.

Как стало известно ФАН, с заявлением о сексуальном насилии над школьницей ее мать обратилась 17 ноября. По ее словам, в неустановленный период , но не позднее 14 ноября, злоумышленник, находясь в гостях у семьи,совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

17 ноября по подозрению в совершенном преступлении был задержан 63-летний местный житель. Его изобличили в том, что в квартире одного из домов на проспекте Пятилеток он совершил насильственные действия в отношении девочки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело СО ГСУ СК РФ по СПб возбуждено уголовное дело.