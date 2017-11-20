Мигрант пять месяцев насиловал 13-летнюю девочку в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 ноября. В Петербурге объявлен в розыск гражданин Узбекистана, который пять месяцев насиловал 13-летнюю девочку, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

В правоохранительные органы Петербурга обратилась гражданка Узбекистана. По ее словам, с июля по ноябрь текущего года ее земляк 1993 года рождения «неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении ее 13-летней дочери. Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней объявлен в розыск.

Ранее сообщалось о том, что мужчина погиб, пытаясь обворовать квартиру на втором этаже многоквартирного дома в центре Нижнего Тагила.