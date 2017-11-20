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Мигрант пять месяцев насиловал 13-летнюю девочку в Петербурге
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    Мигрант пять месяцев насиловал 13-летнюю девочку в Петербурге

    9:58  20 Ноября 2017
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    Мигрант пять месяцев насиловал 13-летнюю девочку в Петербурге

    Санкт-Петербург, 20 ноября. В Петербурге объявлен в розыск гражданин Узбекистана, который пять месяцев насиловал 13-летнюю девочку, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

    В правоохранительные органы Петербурга обратилась гражданка Узбекистана. По ее словам, с июля по ноябрь текущего года ее земляк 1993 года рождения «неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении ее 13-летней дочери. Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней объявлен в розыск.

    Ранее сообщалось о том, что мужчина погиб, пытаясь обворовать квартиру на втором этаже многоквартирного дома в центре Нижнего Тагила. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #изнасилование #розыск #мигрант #несовершеннолетняя
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