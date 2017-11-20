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Политика
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Очевидец рассказал подробности падения девушки с крыши театра в центре Петербурга
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    Очевидец рассказал подробности падения девушки с крыши театра в центре Петербурга

    8:29  20 Ноября 2017
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    Очевидец рассказал подробности падения девушки с крыши театра в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 20 ноября. Упавшая с крыши Театра марионеток Евгения Деммени девушка сильно пострадала. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает «5 канал».

    В интервью телеканалу молодой человек рассказал, что девушка упала на козырек. Подоспевшие очевидцы вызвали скорую помощь и спасателей. По словам мужчины, девушка была без сознания. С козырька ее спускали сотрудники МЧС.

    Напомним, ранее сообщалось, что с крыши Театра марионеток имени Евгения Деммени на Невском проспекте упала девушка. Инцидент произошел в воскресенье вечером около 19.00. По данным СМИ, пострадала 17-летняя жительница Петербурга.

    Автор: Виталий Малясев
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    #петербург #крыша #падение #пострадавшая
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