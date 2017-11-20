На авторынке в Петербурге сгорели 8 микроавтобусов

Санкт-Петербург, 20 ноября. Минувшей ночью на одном из авторынков Петербурга во время пожара сгорели восемь микроавтобусов.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на телеканал «78», возгорание возникло на автомобильном рынке, расположенном на проспекте Энергетиков примерно около часа ночи.

В тот момент на стоянке находились десять выставленных на продажу микроавтобусов марки Peugeot. В результате восемь транспортных средств выгорели полностью, два автобуса пожарным удалось спасти.