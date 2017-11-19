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Девушка упала с крыши Театра марионеток на Невском проспекте Петербурга
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    Девушка упала с крыши Театра марионеток на Невском проспекте Петербурга

    23:41  19 Ноября 2017
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    Девушка упала с крыши Театра марионеток на Невском проспекте Петербурга

    Санкт-Петербург, 19 ноября. Молодая девушка упала с крыши Театра марионеток имени Евгения Деммени на Невском проспекте Санкт-Петербурга и получила тяжелые травмы. Об этом сообщает ТАСС.

    Сообщается, что в настоящий момент пострадавшую оперируют в детской больнице Раухфуса. Здание театра марионеток располагается по адресу Невский проспект, 52 на углу с улицей Садовой недалеко от станции метро «Гостинный двор».

    На крыше здания установлено ограждение, которое, однако, не уберегло девушку от падения.

    Ранее Газета.ru сообщала о мужчине, который упал с дерева во время сбора шишек.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #девушка #крыша #невский проспект #театр марионеток
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