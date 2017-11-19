Болельщики «Зенита» освистали поздравление Денисова

Санкт-Петербург, 19 ноября. Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» освистали видеообращение Игоря Денисова на церемонии празднования 10-летия первого чемпионства «сине-бело-голубых» в РФПЛ. Об этом в воскресенье сообщили очевидцы инцидента.

Поздравительные ролики также подготовили футболисты Алехандро Домингес, Николас Ломбертс, Мартин Шкртел и Ким Дон Чжин. Их появление на экране стадиона «Санкт-Петербург» фанаты встретили с восторгом и аплодисментами.

Однако реакция на Игоря Денисова, который в 2012-м году отказался участвовать в матче против «Крыльев Совета», была совершенно другой.

Напомним, ранее стало известно о том, что перед матчем чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Тосно» на арене «Санкт-Петербург» собрался почти весь «золотой» состав петербургской команды.