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Спорт
Болельщики «Зенита» освистали поздравление Денисова
Спорт
Болельщики «Зенита» освистали поздравление Денисова
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    Болельщики «Зенита» освистали поздравление Денисова

    21:37  19 Ноября 2017
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    Болельщики «Зенита» освистали поздравление Денисова

    Санкт-Петербург, 19 ноября. Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» освистали видеообращение Игоря Денисова на церемонии празднования 10-летия первого чемпионства «сине-бело-голубых» в РФПЛ. Об этом в воскресенье сообщили очевидцы инцидента.

    Поздравительные ролики также подготовили футболисты Алехандро Домингес, Николас Ломбертс, Мартин Шкртел и Ким Дон Чжин. Их появление на экране стадиона «Санкт-Петербург» фанаты встретили с восторгом и аплодисментами.

    Однако реакция на Игоря Денисова, который в 2012-м году отказался участвовать в матче против «Крыльев Совета», была совершенно другой.

    Напомним, ранее стало известно о том, что перед матчем чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Тосно» на арене «Санкт-Петербург» собрался почти весь «золотой» состав петербургской команды.

    Автор: Алексей Громов
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