Жителей Петербурга предупредили о мокром снеге и гололедице

Санкт-Петербург, 19 ноября. 20 ноября в Петербурге ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом в воскресенье сообщили представители городского управления МЧС Российской Федерации.

«Ночью и утром 20 ноября ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица», — указано в заявлении ведомства.

Спасатели также попросили водителей и пешеходов проявить осторожность на петербургских дорогах.

«Будьте внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда», — резюмировала пресс-служба МЧС.

Напомним, ранее стало известно о том, что из пруда в Пушкинском районе Санкт-Петербурга кран достал автомобиль.