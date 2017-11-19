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Жителей Петербурга предупредили о мокром снеге и гололедице
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    Жителей Петербурга предупредили о мокром снеге и гололедице

    19:14  19 Ноября 2017
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    Жителей Петербурга предупредили о мокром снеге и гололедице

    Санкт-Петербург, 19 ноября. 20 ноября в Петербурге ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом в воскресенье сообщили представители городского управления МЧС Российской Федерации.

    «Ночью и утром 20 ноября ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица», — указано в заявлении ведомства.

    Спасатели также попросили водителей и пешеходов проявить осторожность на петербургских дорогах.

    «Будьте внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда», — резюмировала пресс-служба МЧС.

    Напомним, ранее стало известно о том, что из пруда в Пушкинском районе Санкт-Петербурга кран достал автомобиль.

    Автор: Алексей Громов
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    #погода #петербург
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