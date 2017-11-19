«Золотой» состав «Зенита» собрался в Петербурге перед матчем с Тосно

Санкт-Петербург, 19 ноября. Перед матчем чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Тосно», представляющим 47-й регион, на арене «Санкт-Петербург» собрался почти весь «золотой» состав петербургской команды, которая в 2007 году стала чемпионом страны.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, на чествование не смогли приехать некоторые футболисты, однако каждый из них записал видеообращение к болельщикам. Наиболее удивительной стала речь бывшего защитника команды — Ким Дон Джина, который сейчас играет в Южной Корее. Он заявил, что безумно рад возможности еще раз выступить перед петербургской публикой.

Было также обращение от Игоря Денисова, выступавшего сегодня за московский «Локомотив», не забыл прислать свои поздравления и Мартин Шкртел. Завершилось чествование игроков-чемпионов символическим кругом почета, с небольшой остановкой перед фанатским сектором.