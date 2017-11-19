Иномарку выловили из пруда в Пушкине

Санкт-Петербург, 19 ноября. В Петербурге спасатели помогли достать из воды затонувший автомобиль. Об этом в воскресенье сообщили очевидцы событий.

Инцидент произошел в Пушкинском районе. Согласно предварительной информации, кроссовер BMW X5 упал в пруд Большого Каскада. Для того, чтобы вытащить иномарку, специалисты задействовали передвижной кран.

Как отметили пользователи соцсетей, проживающие в Пушкине, водитель попавшего в ДТП автомобиля и его пассажир остались живы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге кроссовер BMW X5 протаранил два автомобиля и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.