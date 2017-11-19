Мигрант-педофил надругался над 14-летней девочкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 ноября. В Петербурге разыскивают педофила из Средней Азии, который в течение нескольких месяцев насиловал 14-летнюю девочку.

Как передает издание «Форпост» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, о преступлении сообщила 39-летняя уроженка Узбекистана — мать пострадавшей. По словам женщины, 24-летний житель Средней Азии в период с июля по ноябрь текущего года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери в одной из квартир на улице Ярослава Гашека.

Правоохранительными органами проводится проверка по заявлению, а также устанавливается местонахождение подозреваемого.