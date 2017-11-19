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Политика
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Возмущенный клиент угрожал взорвать отделение Сбербанка в Петербурге
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    Возмущенный клиент угрожал взорвать отделение Сбербанка в Петербурге

    13:29  19 Ноября 2017
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    Возмущенный клиент угрожал взорвать отделение Сбербанка в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 ноября. Житель Северной столицы позвонил в офис Сбербанка, расположенного на улице Маяковского, и пообещал «взорвать» отделение, если не получит банковскую карту.

    Злоумышленник дал время на размышление сотрудникам банковского учреждения до понедельника, 20 ноября.

    О звонке с угрозами рассказала 27-летняя менеджер, после чего сотрудники отделения сообщили о случившемся в полицию Центрального района.

    Возмущенный клиент угрожал взорвать отделение Сбербанка в Петербурге

    Подозреваемый пришел в полицию с повинной и объяснил всю ситуацию. По имеющимся данным, в тот же день мужчину отпустили. 

    Ранее сообщалось, что полиция получила 60 звонков о «минировании» во время визита главы России Владимира Путина в Петербург. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #петербург #минирование #сбербанк
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