Возмущенный клиент угрожал взорвать отделение Сбербанка в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 ноября. Житель Северной столицы позвонил в офис Сбербанка, расположенного на улице Маяковского, и пообещал «взорвать» отделение, если не получит банковскую карту.

Злоумышленник дал время на размышление сотрудникам банковского учреждения до понедельника, 20 ноября.

О звонке с угрозами рассказала 27-летняя менеджер, после чего сотрудники отделения сообщили о случившемся в полицию Центрального района.

Подозреваемый пришел в полицию с повинной и объяснил всю ситуацию. По имеющимся данным, в тот же день мужчину отпустили.

Ранее сообщалось, что полиция получила 60 звонков о «минировании» во время визита главы России Владимира Путина в Петербург.