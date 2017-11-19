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Мокрый снег и дождь испортят петербуржцам воскресенье
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    Мокрый снег и дождь испортят петербуржцам воскресенье

    12:13  19 Ноября 2017
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    Мокрый снег и дождь испортят петербуржцам воскресенье

    Санкт-Петербург, 19 ноября. В Северной столице не предвидится морозов и гололеда до 19 ноября, но местами ожидается мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленинградской области. 

    По данным ведомства, в воскресенье, 19 ноября, ожидается мокрый снег. Водителям и пешеходам необходимо быть внимательными на дорогах, уточнили в ведомстве.

    МЧС предупреждает о необходимости быть крайне осторожными и внимательными на дорогах. В ведомстве также добавили, что морозов и гололедицы в Северной столице не ожидается.

    Мокрый снег и дождь испортят петербуржцам воскресенье

    Ранее стало известно, что синоптики отменили сильные морозы в столице и Московской области. 

    Автор: Дана Балан
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    #погода #мчс #петербург #снег #синоптики
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