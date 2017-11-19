«Крым» получил награду на культурном форуме в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 ноября. Российский фильм «Крым» Алексея Пиманова получил премию Международного культурного форума, проходящего в Петербурге. Патриотическая картина была удостоена специального приза Российского военно-исторического общества (РВИО).

В частности, «Крым» был отмечен за достижения «в изучении, сохранении и популяризации истории». На торжественной церемонии присутствовали глава Минкультуры Владимир Мединский и советник председателя общества Ростислав Мединский, а также другие российские деятели культуры и общества.

По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, фильм «Крым» был «сделан с любовью к России и ко всему Русскому миру».

Кроме того, был вручен ряд других премий. Так, «Человеком-легендой» стал конструктор отечественных вооружений Михаил Калашников, пишет «Инфореактор».

«Лучшими медиа-проектами» стали проекты МО РФ — «Освобождение Польши. Цена Победы» и «Так начиналась война».