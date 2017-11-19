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«Крым» получил награду на культурном форуме в Петербурге
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    «Крым» получил награду на культурном форуме в Петербурге

    11:37  19 Ноября 2017
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    «Крым» получил награду на культурном форуме в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 ноября. Российский фильм «Крым» Алексея Пиманова получил премию Международного культурного форума, проходящего в Петербурге. Патриотическая картина была удостоена специального приза Российского военно-исторического общества (РВИО).

    В частности, «Крым» был отмечен за достижения «в изучении, сохранении и популяризации истории».  На торжественной церемонии присутствовали глава Минкультуры Владимир Мединский и советник председателя общества Ростислав Мединский, а также другие российские деятели культуры и общества.

    По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, фильм «Крым» был «сделан с любовью к России и ко всему Русскому миру».

    Кроме того, был вручен ряд других премий. Так, «Человеком-легендой» стал конструктор отечественных вооружений Михаил Калашников, пишет «Инфореактор».

    «Лучшими медиа-проектами» стали проекты МО РФ — «Освобождение Польши. Цена Победы» и «Так начиналась война».

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #петербург #крым #пиманов #награда
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