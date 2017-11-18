Сара Джессика Паркер раздаст автографы фанатам в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 ноября. Известная американская актриса Сара Джессика Паркер приехала в Петербург на встречу с поклонниками и презентацию своего нового парфюма.

Звезда сериала «Секс в большом городе» утром в субботу, 18 ноября, выложила на свою страницу в Instagram снимок набережной Невы, тем самым оповестив петербургских поклонников о своем прибытии в Северную столицу.

«Восход солнца над Санкт-Петербургом, — сообщила звезда. — Думаю, у нас прекрасный день».

В Москве и Петербурге Паркер представляет свой новый парфюм. По словам звезды, на аромат Stash Prive ее вдохновила Россия.

Sunrise over St. Petersburg I think we got a beautiful day. X, SJ A post shared by SJP (@sarahjessicaparker) on Nov 17, 2017 at 11:31pm PST

В субботу актриса встретится с поклонниками в ТРЦ «Галерея». Актриса будет раздавать автографы, но только тем, у кого есть ее новые духи.