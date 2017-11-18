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Сара Джессика Паркер раздаст автографы фанатам в Петербурге
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    Сара Джессика Паркер раздаст автографы фанатам в Петербурге

    15:28  18 Ноября 2017
    482

    Сара Джессика Паркер раздаст автографы фанатам в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 ноября. Известная американская актриса Сара Джессика Паркер приехала в Петербург на встречу с поклонниками и презентацию своего нового парфюма.

    Звезда сериала «Секс в большом городе» утром в субботу, 18 ноября, выложила на свою страницу в Instagram снимок набережной Невы, тем самым оповестив петербургских поклонников о своем прибытии в Северную столицу.

    «Восход солнца над Санкт-Петербургом, — сообщила звезда. — Думаю, у нас прекрасный день».

    В Москве и Петербурге Паркер представляет свой новый парфюм. По словам звезды, на аромат Stash Prive ее вдохновила Россия.

     

    Sunrise over St. Petersburg I think we got a beautiful day. X, SJ

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    В субботу актриса встретится с поклонниками в ТРЦ «Галерея». Актриса будет раздавать автографы, но только тем, у кого есть ее новые духи.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #фанаты #сара джессика паркер #автографы #духи
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