Сара Джессика Паркер раздаст автографы фанатам в Петербурге
Санкт-Петербург, 18 ноября. Известная американская актриса Сара Джессика Паркер приехала в Петербург на встречу с поклонниками и презентацию своего нового парфюма.
Звезда сериала «Секс в большом городе» утром в субботу, 18 ноября, выложила на свою страницу в Instagram снимок набережной Невы, тем самым оповестив петербургских поклонников о своем прибытии в Северную столицу.
«Восход солнца над Санкт-Петербургом, — сообщила звезда. — Думаю, у нас прекрасный день».
В Москве и Петербурге Паркер представляет свой новый парфюм. По словам звезды, на аромат Stash Prive ее вдохновила Россия.
В субботу актриса встретится с поклонниками в ТРЦ «Галерея». Актриса будет раздавать автографы, но только тем, у кого есть ее новые духи.