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Полиция получила 60 звонков о минировании во время визита Путина в Петербург
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    Полиция получила 60 звонков о минировании во время визита Путина в Петербург

    14:23  18 Ноября 2017
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    Полиция получила 60 звонков о минировании во время визита Путина в Петербург

    Москва, 18 ноября. Полиция получила не менее 60 звонков о минировании во время визита президента РФ Владимира Путина в Петербург. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    По его словам, телефонные хулиганы сообщили о 50 взрывных устройствах, заложенных на пути следования президентского кортежа, а также в тех местах, где он должен был остановиться. Песков подчеркнул, что служба безопасности действовала быстро и не создавала неудобств петербуржцам.

    Полиция получила 60 звонков о минировании во время визита Путина в Петербург

    «Особое внимание обращалось на то, чтобы эта работа не создавала излишнего дискомфорта для граждан. Это телефонные хулиганы — рано или поздно, конечно, их найдут», — отметил он.

    Официальный представитель Кремля добавил, что ряд звонков о минировании поступил из-за границы. Напомним, что накануне Путин посетил Петербург и посетил Культурный форум.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #песков #петербург #минирование
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