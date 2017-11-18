Полиция получила 60 звонков о минировании во время визита Путина в Петербург

Москва, 18 ноября. Полиция получила не менее 60 звонков о минировании во время визита президента РФ Владимира Путина в Петербург. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, телефонные хулиганы сообщили о 50 взрывных устройствах, заложенных на пути следования президентского кортежа, а также в тех местах, где он должен был остановиться. Песков подчеркнул, что служба безопасности действовала быстро и не создавала неудобств петербуржцам.

«Особое внимание обращалось на то, чтобы эта работа не создавала излишнего дискомфорта для граждан. Это телефонные хулиганы — рано или поздно, конечно, их найдут», — отметил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что ряд звонков о минировании поступил из-за границы. Напомним, что накануне Путин посетил Петербург и посетил Культурный форум.