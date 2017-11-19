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BMW X5 протаранил две иномарки в Петербурге и уехал с пробитым радиатором
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    BMW X5 протаранил две иномарки в Петербурге и уехал с пробитым радиатором

    12:58  19 Ноября 2017
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    BMW X5 протаранил две иномарки в Петербурге и уехал с пробитым радиатором

    Санкт-Петербург, 19 ноября. Водитель внедорожника BMW X5 протаранил два автомобиля и скрылся с места ДТП. Происшествие случилось минувшей ночью на улице Оптиков в Петербурге.

    По словам очевидцев, X5 совершил неожиданный маневр и врезался в машину на своей полосе, а затем поцапарал еще один автомобиль, сдавая назад. После этого виновник скрылся с места аварии с пробитым радиатором. В результате серьезные повреждения получила Toyota Camry.

    В результате происшествия никто не пострадал.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #дтп #bmw x5
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