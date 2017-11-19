BMW X5 протаранил две иномарки в Петербурге и уехал с пробитым радиатором

Санкт-Петербург, 19 ноября. Водитель внедорожника BMW X5 протаранил два автомобиля и скрылся с места ДТП. Происшествие случилось минувшей ночью на улице Оптиков в Петербурге.

По словам очевидцев, X5 совершил неожиданный маневр и врезался в машину на своей полосе, а затем поцапарал еще один автомобиль, сдавая назад. После этого виновник скрылся с места аварии с пробитым радиатором. В результате серьезные повреждения получила Toyota Camry.

В результате происшествия никто не пострадал.