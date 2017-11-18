ФАН публикует видео из «Лахта-Центра», где произошло короткое замыкание

Санкт-Петербург, 18 ноября. Корреспондент Федерального агентства новостей публикует видео, на котором запечатлены пожарные машины, объезжающие строящуюся высотку «Лахта-центр» в Петербурге. Ранее в здании сработала сигнализация из-за короткого замыкания.

Как сообщалось ранее, к строящемуся зданию высотки подъехали несколько машин спасателей. Выяснилось, что из-за короткого замыкания в трансформаторе сработала сигнализация.

Как сообщил ФАН источник в экстренных службах Петербурга, замыкание не привело к возгоранию. Сейчас все последствия происшествия ликвидированы.