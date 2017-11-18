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ФАН публикует видео из «Лахта-Центра», где произошло короткое замыкание
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    ФАН публикует видео из «Лахта-Центра», где произошло короткое замыкание

    1:44  18 Ноября 2017
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    ФАН публикует видео из «Лахта-Центра», где произошло короткое замыкание

    Санкт-Петербург, 18 ноября. Корреспондент Федерального агентства новостей публикует видео, на котором запечатлены пожарные машины, объезжающие строящуюся высотку «Лахта-центр» в Петербурге. Ранее в здании сработала сигнализация из-за короткого замыкания.

    Как сообщалось ранее, к строящемуся зданию высотки подъехали несколько машин спасателей. Выяснилось, что из-за короткого замыкания в трансформаторе сработала сигнализация. 

    Как сообщил ФАН источник в экстренных службах Петербурга, замыкание не привело к возгоранию. Сейчас все последствия происшествия ликвидированы.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #петербург #лахта-центр
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