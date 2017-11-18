Пожарные стянулись к «Лахта-Центру»

Санкт-Петербург, 18 ноября. Короткое замыкание произошло в строящейся высотке «Лахта-Центр» в Петербурге. Из-за сработавшей сигнализации к небоскребу выехали спасатели.

Как сообщил ФАН источник в экстренных службах Петербурга, в небоскребе произошло короткое замыкание. Из-за этого сработала сигнализация. На объект выехали сразу несколько машин спасателей.

Однако происшествие обошлось без последствий: короткое замыкание было без горения.

Напомним, 4 ноября петербуржцы сообщили о пожаре в «Лахта-Центре». Однако, как выяснилось впоследствии, за пожар местные жители приняли пар от установленного в верхней части здания теплогенератора.