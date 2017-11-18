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Пожарные стянулись к «Лахта-Центру»
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    Пожарные стянулись к «Лахта-Центру»

    0:41  18 Ноября 2017  /обновлено: 0:45  18 Ноября 2017
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    Пожарные стянулись к «Лахта-Центру»

    Санкт-Петербург, 18 ноября. Короткое замыкание произошло в строящейся высотке «Лахта-Центр» в Петербурге. Из-за сработавшей сигнализации к небоскребу выехали спасатели.

    Как сообщил ФАН источник в экстренных службах Петербурга, в небоскребе произошло короткое замыкание. Из-за этого сработала сигнализация. На объект выехали сразу несколько машин спасателей. 

    Однако происшествие обошлось без последствий: короткое замыкание было без горения.

    Напомним, 4 ноября петербуржцы сообщили о пожаре в «Лахта-Центре». Однако, как выяснилось впоследствии, за пожар местные жители приняли пар от установленного в верхней части здания теплогенератора. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #петербург #ахта-центр
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