Путин уверен, что Театральную олимпиаду в Петербурге ожидает успех

Санкт-Петербург, 18 ноября. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Театральную олимпиаду 2019 года в Петербурге ожидает успех.

С идеей проведения Театральной олимпиады выступил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. По его мнению, «это будет праздник разных театров мира, взаимопонимания, диалога».

Президент отметил, что в столице в 2001 году уже проходило подобное мероприятие, участие в котором приняли порядка пяти тысяч артистов из 40 стран, а число посетителей превысило миллион, сообщают «Известия».