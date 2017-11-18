Путин уверен, что Театральную олимпиаду в Петербурге ожидает успех
Санкт-Петербург, 18 ноября. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Театральную олимпиаду 2019 года в Петербурге ожидает успех.
С идеей проведения Театральной олимпиады выступил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. По его мнению, «это будет праздник разных театров мира, взаимопонимания, диалога».
Президент отметил, что в столице в 2001 году уже проходило подобное мероприятие, участие в котором приняли порядка пяти тысяч артистов из 40 стран, а число посетителей превысило миллион, сообщают «Известия».
«Не сомневаюсь, что новый показ выдающихся достижений театральных деятелей мира ожидает не меньший успех, тем более что местом ее проведения станет один из красивейших городов Европы и мира — Санкт-Петербург, который по праву является культурной столицей нашей страны», — подчеркнул глава государства.