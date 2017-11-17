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Кончита Вурст привезет свой любимый фильм на ЛГБТ-фестиваль в Петербурге
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    Кончита Вурст привезет свой любимый фильм на ЛГБТ-фестиваль в Петербурге

    17:07  17 Ноября 2017
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    Кончита Вурст привезет свой любимый фильм на ЛГБТ-фестиваль в Петербурге

    Санкт-Петербург, 17 ноября.  Австрийский певец Том Нойвирт, выступающий под сценическим образом бородатой женщины Кончиты Вурст, 25 ноября приедет в Петербург на закрытие ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок».

    «Бородатая дива представит свой любимый фильм «Кот», пообщается с гостями «Бок о Бока», а на фестивальной афтепати Кончита исполнит несколько песен», — цитирует организаторов фестиваля «Комсомольская правда — Петербург».

    Кончита Вурст привезет свой любимый фильм на ЛГБТ-фестиваль в Петербурге

    Вурст также записала видеоролик, в котором поздравила фестиваль «Бок о бок» с десятилетием. В течение ближайших девяти дней посетителям будет предложено посмотреть несколько десятков художественных, документальных и короткометражных фильмов, посвященных ЛГБТ-тематике. Кроме того, организаторы мероприятия планируют обсудить радужные семьи, ЛГБТ-подростков, гомофобию и расизм. Напомним, что Кончита Вурст была победительницей музыкального конкурса «Евровидение» в 2014 году.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #петербург #лгбт #фестиваль #кончита вурст #бок о бок
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