Кончита Вурст привезет свой любимый фильм на ЛГБТ-фестиваль в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. Австрийский певец Том Нойвирт, выступающий под сценическим образом бородатой женщины Кончиты Вурст, 25 ноября приедет в Петербург на закрытие ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок».

«Бородатая дива представит свой любимый фильм «Кот», пообщается с гостями «Бок о Бока», а на фестивальной афтепати Кончита исполнит несколько песен», — цитирует организаторов фестиваля «Комсомольская правда — Петербург».

Вурст также записала видеоролик, в котором поздравила фестиваль «Бок о бок» с десятилетием. В течение ближайших девяти дней посетителям будет предложено посмотреть несколько десятков художественных, документальных и короткометражных фильмов, посвященных ЛГБТ-тематике. Кроме того, организаторы мероприятия планируют обсудить радужные семьи, ЛГБТ-подростков, гомофобию и расизм. Напомним, что Кончита Вурст была победительницей музыкального конкурса «Евровидение» в 2014 году.