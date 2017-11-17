В Петербурге «заминировали» все вокзалы

Санкт-Петербург, 17 ноября. Все вокзалы Петербурга проверяют после звонка об их заминировании, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Источники ФАН сообщили, что в пятницу, 17 ноября, в 12.30 поступил звонок о том, что «заминированы» все вокзалы Северной столицы. В правоохранительных органах города было принято решение отрабатывать эти сообщения, но без эвакуации объектов.

Также стало известно об эвакуации офиса авиакомпании «Россия» в Петербурге. Источники уточнили, что это также связано с очередным звонком о якобы наличии взрывчатки в здании.