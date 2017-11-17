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В Петербурге «заминировали» все вокзалы
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    В Петербурге «заминировали» все вокзалы

    13:44  17 Ноября 2017
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    В Петербурге «заминировали» все вокзалы

    Санкт-Петербург, 17 ноября. Все вокзалы Петербурга проверяют после звонка об их заминировании, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

    Источники ФАН сообщили, что в пятницу, 17 ноября, в 12.30 поступил звонок о том, что «заминированы» все вокзалы Северной столицы. В правоохранительных органах города было принято решение отрабатывать эти сообщения, но без эвакуации объектов.

    В Петербурге «заминировали» все вокзалы

    Также стало известно об эвакуации офиса авиакомпании «Россия» в Петербурге. Источники уточнили, что это также связано с очередным звонком о якобы наличии взрывчатки в здании.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #эвакуация #проверка #авиакомпания #заминирование #вокзалы
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