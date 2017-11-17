Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Названа причина многокилометровой пробки на КАД в Петербурге
Происшествия
Названа причина многокилометровой пробки на КАД в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названа причина многокилометровой пробки на КАД в Петербурге

    13:35  17 Ноября 2017
    36

    Названа причина многокилометровой пробки на КАД в Петербурге

    Санкт-Петербург, 17 ноября. На внутреннем участке КАД в Петербурге образовалась многокилометровая пробка, причиной которой оказался VI Международный культурный форум.

    С утра в пятницу, 17 ноября, движения по внутреннему кольцу КАД перед съездом на Дачный проспект со стороны Пулковского шоссе оказалось перекрыто. Это привело к многокилометровой пробке на петербургской магистрали.

    Также водители сообщили об эвакуации транспортных средств, которые были припаркованы на Лермонтовском проспекте и на улице Союза Печатников.

    Названа причина многокилометровой пробки на КАД в Петербурге

    Как оказалось, причиной затора стал VI Международный культурный форум. Именно из-за него пришлось внести изменения в движение транспортных средств.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кад #пробки #затор #vi международный культурный форум
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        11:40   17 Ноября 2017
        2270
        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        11:16   17 Ноября 2017
        612
        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        10:53   17 Ноября 2017
        95
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        649