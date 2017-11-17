Названа причина многокилометровой пробки на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. На внутреннем участке КАД в Петербурге образовалась многокилометровая пробка, причиной которой оказался VI Международный культурный форум.

С утра в пятницу, 17 ноября, движения по внутреннему кольцу КАД перед съездом на Дачный проспект со стороны Пулковского шоссе оказалось перекрыто. Это привело к многокилометровой пробке на петербургской магистрали.

Также водители сообщили об эвакуации транспортных средств, которые были припаркованы на Лермонтовском проспекте и на улице Союза Печатников.

Как оказалось, причиной затора стал VI Международный культурный форум. Именно из-за него пришлось внести изменения в движение транспортных средств.