Семь школ эвакуируют в Петербурге из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 17 ноября. Утром в пятницу в семь петербургских школ поступили сообщения об угрозе взрыва. Проводится эвакуация.

На данный момент звонки поступили в несколько школ Московского, Приморского и Калининского районов, сообщает источник ФАН.

Ранее «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» писала об эвакуации четырех общеобразовательных учебных заведений. К 10 утра были прерваны занятия в школах № 547, № 185, № 176 и № 561.

По словам очевидцев, на месте работали сотрудники полиции, скорой, а также пожарные. В школах ведутся проверки.