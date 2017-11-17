Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Генерала ФСО Лопырева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки
Происшествия
Семь школ эвакуируют в Петербурге из-за угрозы взрыва
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Семь школ эвакуируют в Петербурге из-за угрозы взрыва

    11:17  17 Ноября 2017
    131

    Семь школ эвакуируют в Петербурге из-за угрозы взрыва

    Санкт-Петербург, 17 ноября. Утром в пятницу в семь петербургских школ поступили сообщения об угрозе взрыва. Проводится эвакуация.

    На данный момент звонки поступили в несколько школ Московского, Приморского и Калининского районов, сообщает источник ФАН.

    Ранее «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» писала об эвакуации четырех общеобразовательных учебных заведений. К 10 утра были прерваны занятия в школах № 547, № 185, № 176 и № 561.

    По словам очевидцев, на месте работали сотрудники полиции, скорой, а также пожарные. В школах ведутся проверки.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #школа #телефонный терроризм #звонки #угроза взрыва
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        11:16   17 Ноября 2017
        323
        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        10:53   17 Ноября 2017
        62
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        619
        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        0:28   17 Ноября 2017
        1270